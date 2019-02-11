حالة الطقس اليوم الإثنين 11-2-2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية .

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 18 والصغرى 10 درجات، والسويس العظمى 19 والصغرى 9 درجات، والأقصر العظمى 21 والصغرى 10 درجات، والأسكندرية العظمى 18 والصغرى 8 درجات، ودمياط العظمى 18 والصغرى 11 درجة، وشرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً بوجه عام، وغائماً جزئياً إلى غائم. ويتوقع هُطول زخات متفرقة من الأمطار بأجزاء من شمال ووسط المملكة مع ساعات الصباح والظهيرة. وتكون الرياح غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وفي خليج العقبة، تكون الرياح: شمالية مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، ويتوقع تشكل الضباب، كذلك الصقيع، في بعض مناطق السهول الشرقية والبادية والجبال العالية الجنوبية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار،و تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.