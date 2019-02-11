جهاز الاتصالات: رخصتان لتوصيل الخدمات للتجمعات السكنية المغلقة قريبا

كتبت: هبة السيد

أكد مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيمنح شركتى فودافون واتصالات رخص لتقديم خدمات الاتصالات الثلاثية Triple Play فى المدن المغلقة "كمباوند"، اسوة بالمصرية للاتصالات التى تمتلك رخصة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وايضا شركة اورنج، مشيرا ان هذا الأمر فى المناقشات النهائية.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن هذه الرخص ستساهم فى زيادة التنافسية وسد الفجوى الحالية بتلك المواقع، مشيرا إلى أن إصدار تلك الرخص فى المرحلة النهائية، وهى خدمه متطورة متكاملة للاستمتاع بخدمة الإنترنت TV و التليفون الأرضى فى باقة موحدة من خلال الألياف الضوئية "الفايبر".

و كشف التقرير الشهرى الصادر عن وزارة الاتصالات، وصول عدد مشتركى الهاتف المحمول لنحو 93.95 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 100.69 مليون عميل فى نوفمبر 2017.

ويرجع انخفاض الاشتراكات بالهاتف المحمول لقيام جهاز تنظيم الاتصالات بإصدار قرار بوقف بيع خطوط المحمول الجديدة خارج المنافذ الرسمية للشركات واعتماد قواعد جديدة لتسجيل خطوط المحمول.

ورغم تراجع مبيعات الخطوط الجديدة فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة نمو بلغت نحو 16.4%، وهى الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 8%. جاء ذلك وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادى للربع الثانى من العام المالى الحالى 2018-2019 والتى أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى.