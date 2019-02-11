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جنوب أفريقيا تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا فى مجال الطاقة النووية

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:36 ص
جنوب أفريقيا تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا فى مجال الطاقة النووية وزيرة الخارجية فى جنوب أفريقيا لينديوى سيسولو
أديس أبابا (أ ش أ)
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أكدت وزيرة الخارجية فى جنوب أفريقيا لينديوى سيسولو استعداد بلاده لمناقشة تعزيز سبل التعاون فى مجال الطاقة النووية مع روسيا خلال اجتماعهما الثنائى رفيع المستوى المرتقب.

وقالت سيسولو- فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين، على هامش فعاليات الدورة الـ 32 لقمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة حاليا فى أديس أبابا): " أعتقد أن رئيسنا سيريل راما فوسا اختار استخداماً مختلطاً للطاقة النووية، وأعتقد أنه كان فى اجتماعه الأخير مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على اتفاق تام حول هذا الأمر.

وردا على سؤال بشأن تحديد موعد توقيع بلاده لاتفاقية تعزيز التعاون مع موسكو فى مجال الطاقة النووية، قال " أن التوقيت مع ذلك كان مبكرا جدا بالنسبة لنا حتى نكون قادرين على استيعاب ذلك. ولست متأكدا من موعد توجهنا إلى روسيا، ولكننى متأكد من مناقشة هذه القضية وقتما نزور روسيا".

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن بريتوريا أعلنت فى يوليو الماضى أنها ملتزمة بتوسيع نطاق استخدامها للطاقة النووية لكنها ليست مستعدة للتوقيع على اتفاق مع شركة "روساتوم النووية الروسية" بشأن بناء مفاعلات بطاقة 10000 ميجاوات وأنها ستنتظر حتى تستطيع تحمل تكاليف المشروع.

وفى قمة البريكس العاشرة فى جوهانسبرج، التى عقدت فى يوليو الماضى، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا " أن اقتصاد بلاده يواجه الكثير من القيود المالية من أجل المضى قدما فى برنامج نووى".

 


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