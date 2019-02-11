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تقرير يكشف: إزالة 44 ألف و 458 حالة تعدى على النيل منذ يناير 2015

الإثنين، 11 فبراير 2019 04:00 ص
تقرير يكشف: إزالة 44 ألف و 458 حالة تعدى على النيل منذ يناير 2015 الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل أنه تم إزالة 44 الف و 458 حالة تعدى على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألف و 399 مخالفة.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 48 ألف و 498 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات سابقة له أن وزارة الرى لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

ووجه وزير الرى بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذى تم عرضه بالتقرير وخاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً  تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


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