تعرف على المشروعات الخدمية للإدارة المركزية لرى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نفذت الإدارة المركزية لرى كفر الشيخ، برئاسة المهندس أشرف محمدى، وكيل وزارة الرى بالمحافظة، عددا من المشروعات الخدمية المهمة، خلال الفترة الماضية، حيث تم تشغيل محطة الإصلاح لرفع مناسيب المياه ببحر تيره ولتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهندسة رى بلطيم.

قال المهندس أشرف محمدى، وكيل وزارة الرى بالمحافظة، تم استلام وصب 10 مواسير قطر 102 والخاصة بطرد محطة البنوان ضمن عملية إنشاء 10 محطة خلط وسيط بالإدارة تكلفة المحطة الواحدة 5 ملايين جنيه، فضلا عن أنه يجرى تطهير ترعة الحلمية بزمام هندسة رى بلطيم، وتطهير ترعة الزاوية باستخدام الصندل والحفار، كما يجرى صب الخرسانة العادية اسفل مأخذ محطة نهاية ترعة كوم التين بزمام هندسة رى المنصور.

وأضاف وكيل وزارة الرى، أنه يجرى صب الأعمدة والكمر لغرفة مأوى محطة طوارئ البنوان، وذلك ضمن عملية إنشاء 10 محطة خلط وسيط بالإدارة تكلفة المحطة الواحدة 5 ملايين جنيه، ويجرى تطهير ترعة البلاشنه بزمام هندسة رى الرياض، واستمرار أعمال التطهيرات أمام محطات مياه الشرب بالرياض على ترعة ذيل القاصد، وتطهير ترعة شالما وترعة المنشأة وترعة المياه العذبة بزمام هندسة رى شرق سيدى سالم.

وقال محمدى، تم تشغيل محطة المنشأة بزمام هندسة رى شرق سيدى سالم، ويجرى صب خرسانة مسلحة لجزء من بيارة وصب خرسانة حشو لقصيات المأخذ لمحطة رفع ادريجه ضمن عملية إنشاء 13 محطة خلط وسيط تكلفة المحطة الواحدة 5 ملايين جنيه، ويجرى تطهير ترعة السخاوى الشرقى بزمام هندسة رى غرب سيدى سالم، وصيانة بوابات هويس سيدى سالم.

وأضاف محمدى، جارى تطهير محطة أمام زغلول الرئيسى وضبط الصاولة بزمام هندسة مطوبس، وتم نهو القصية الاخيرة ويجرى نهو الأعمال لعملية "تكاسى أحجار" على ترعة ميت يزيد بالبر الأيمن بطول 440 متر تجاه قرية الصوالحة بتكلفة قدرها 3 ملايين و378 مليون جنيه تمويل محافظة وتم توريد جميع الأعمال المعدنية ماعدا كمرتين رئيسيتين بطول 8 متر يجرى تصنيعهم، والتجهيز للتركيب بالموقع لعملية إنشاء كوبرى على ترعة ميت يزيد داخل مدينة كفر الشيخ بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه.