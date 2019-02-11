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تعرف على أبرز المبادرات المصرية بقطاع الصحة للأشقاء الأفارقة فى 6 نقاط

الإثنين، 11 فبراير 2019 04:00 ص
تعرف على أبرز المبادرات المصرية بقطاع الصحة للأشقاء الأفارقة فى 6 نقاط رئيس لجنه الشئون الافريقيه
كتبت : نورا فخرى
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عدد من المبادرات الحكومية المخطط لها خلال الفترة المقبلة نحو تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا، فى المجالات المختلفة لاسيما فى الجانب الصحي، والتى كشفت عنها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمام لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان.

وترصد "اليوم السابع" أبرز المبادرات الحكومة فى قطاع الصحة للأشقاء الأفارقة والتى كشفت وزيرة الصحة عنها :

1.المبادرة المصرية من أجل علاج الأشقاء الأفارقة من فيروس سي، على أن يتم البدء بدول حوض النيل حيث تقدر نسبة المصابين فيها بـ3.7 مليون، مؤكدة قدرة القاهرة على معالجة 30% من المصابين من خلال مبادرتها.

2.أعلنت وزيرة الصحة سعى الوزارة حاليًا لنقل تجربتها الناجحة فى القضاء على قوائم الانتظار إلى الدول الأفريقية.

3.وزارة الصحة تسعى لتوحيد شروط تسجيل الدواء المصرى بدول حوض النيل، وذلك بهدف تسهيل انتشاره وتداوله بمختلف الدول الأفريقية.

4.مصر لديها مراكز ومستشفيات ثابتة فى أفريقيا، يتم تشغيلها بمعرفة وزارة الصحة بالإضافة إلى القوافل العلاجية التى يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الخارجية، وكذلك تشغيل مركز للكلى بأفريقيا.

5.استضافة الأشقاء الأفارقة فى زمالة البورد المصرى ومبادرات لتدريب الأشقاء الأفارقة فى قطاع الصحة داخل مصر

6.يأتى ذلك جنبًا إلى جنب الدعم المصرى للأشقاء فيما يستجد من أحداث مثل الفيضانات التى تضرب بعض دول القارة، حيث تم إرسال أطنان من الأدوية إلى السودان بالإضافة إلى العديد من الجهود التى بذلت فى ظل أحداث الفيضانات.

 

 


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