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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الصناعات والتأمين

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:31 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الصناعات والتأمين بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.63% خاسرة 65.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 10376.01 نقطة.
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على مليون سهم بقيمة 16.9 مليون ريال قطرى عبر 757 صفقة، وارتفع 10 أسهم، وانخفض 20 سهم، واستقر 3 أسهم.
 
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.54%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.16%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.06%.

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