تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرا عدد 6.99 نقطة ليصل إلى مستوى 2522.73 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 20.5 مليون سهم محققة ما قيمته 32.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 443 صفقة لعدد 23 سهما، وارتفع 5 أسهم، فيما انخفض 12 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.53%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم ارابتك القابضة بنسبة 1.89%، ثم إعمار العقارية بنسبة 1%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.15%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.33%.