تحرير 1438مخالفة مرورية وفحص 40 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف مدير أمن المنوفية، ومدير إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1438مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 40 شخصا، حيث تبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 25 شقة مفروشة 28 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 7 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.