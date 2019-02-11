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اهتمام إعلامى موريتانى بارز بقيادة السيسى للعمل الأفريقى

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:05 ص
اهتمام إعلامى موريتانى بارز بقيادة السيسى للعمل الأفريقى الرئيس السيسى
نواكشوط (أ ش أ)
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أبرزت وسائل الإعلام الموريتانية اليوم الاثنين، تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة العمل الأفريقى المشترك فى المرحلة المقبلة بعد تسلمه أمس رئاسة الاتحاد الأفريقى فى جلسة افتتاح القمة الأفريقية الـ 32 بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا.

وقالت صحيفة السفير الموريتانية تحت عنوان "السيسى أول زعيم مصرى يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى"، " أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى للمرة الأولى منذ نشأته، تعد تتويجا لجهودها فى تعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة -سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف-، وتجسيدا لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم فى ستينيات القرن الماضي".

وأكدت الصحيفة أهمية القمة التى انطلقت أمس الأحد بمقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، موضحة أنها تتضمن عددا من الموضوعات التى تندرج بالأساس تحت محورى التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسى والهيكلى للاتحاد الأفريقي.

وأشارت إلى أن القمة ستبحث دفع المساعى للتغلب على التأثير السلبى لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة، والتعليم، والابتكار، وتوطين التكنولوجيا.

فى نفس السياق، أكدت صحيفة "البديل الموريتانية" أهمية قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل الأفريقى المشترك من خلال القمة الأفريقية الجارية، مضيفة أن القاهرة تتولى رئاسة المنظمة القارية بعد ستة أعوام تقريبا من تعليق الاتحاد الإفريقى لعضويتها، مؤكدة أن الرئيس السيسى سيبذل جهودا كبيرة من أجل بناء القارة، كما سيركز على الأمن وحفظ السلام.

 


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