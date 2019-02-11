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انقطاع وضعف مياه الشرب غدا حتى الجمعة عن بعض مراكز وقرى شمال الجيزة

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:51 ص
انقطاع وضعف مياه الشرب غدا حتى الجمعة عن بعض مراكز وقرى شمال الجيزة انقطاع المياه - صوره ارشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن ضعف المياه عن مركز ومدينة (اوسيم  ـ كرداسة ـ منشاة القناطر)  وقراها وانقطاع المياه عن قرية العسيلي بمدينة كرداسة لمدة 3 أيام، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غدا الثلاثاء، وحتى الساعة 9 صباح يوم الجمعة الموافق 15/2/2019، وذلك نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بأعمال بعض التعديلات اللازمة بتوسعات محطة مياه إمبابة ( باماج ) التى تخدم مراكز وقرى شمال الجيزة لزيادة كمية المياه المنتجة بحوالى 50 ألف م3 / يوم .

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أيمن صادق

شارع محمد شهاب من محمد يوسف من شارع د. لأشين/ محمد فتوح من كعبيش

وماذا عن إنقطاع المياه اليومى بشارع محمد شهاب/محمد فتوح ، الواقع خلف مدارس المستقبل الخاصة ، الكوم الأخضر فيصل ، ألا يوجد حل نهائى لهذه المشكلة والتى نعانى منها منذ أكثر من 15 سنة . نرجو الرد العاجل علينا ، وخاصة قبل فصل الصيف .. محمول: 01224016087

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