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الإثنين، 11 فبراير 2019 05:17 ص
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برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى

انطلاق ايجبس 2019 بمشاركة 400 عارض و20 ألف شخص و 16 شركة بترول عالمية اليوم

الإثنين، 11 فبراير 2019 04:04 ص
انطلاق ايجبس 2019 بمشاركة 400 عارض و20 ألف شخص و 16 شركة بترول عالمية اليوم طارق الملا
أسماء أمين
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يقام اليوم مؤتمر ايجبس فى نسخته الثالثة ولمدة 3 ايام  برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى  بعنوان " شمال أفريقيا والبحر المتوسط : تلبية احتياجات الغد من الطاقة 
 
وتشهد فعاليات إيجبس 2029 تزايد اعدد العارضين والمشاركين  بجانب مشاركة عدد من وزراء دول عربية وافريقية بالاضافة الى  أمناء منظمك “أوبك"و "أوابك)" ومدير مرصد الطاقة بالبحر المتوسط ورؤساء كبريات شركات البترول العالمي،بالاضافة الى حضور 20 الف مشارك و400 عارض  لكبرى و16 شركة بترول عالمية و13 جناح لكبرى الدول فى صناعة البترول  
 
وتزايد إعداد المشاركين والشركات يعكس ما تم من إنجازات فى قطاع البترول  خلال 2018  ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لفعاليات الموتمر  للعام الثالث على التوالى يؤكد  دعمه الكبير لقطاع البترول وحرصه على متابعة مايتم تنفيذه من برامج طموح لتطوير وتحديث هذا القطاع .
 
وسيناقش "إيجبس 2019" كيفية زيادة الإنتاج بشكل سريع حيث يشهد  قطاع البترول المصرى مرحلة تحول هائلة حيث تنفذ الحكومة المصرية خارطة طريق غير مسبوقة، يأتي على رأس أولوياتها تنمية احتياطيات البترول والغاز مما ساهم في تحول مصر من مستورد للغاز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى ، كما يناقش المؤتمر التوازن في استخدام مصادر الطاقة بهدف خلق نوع من التوازن بين أنماط الاستهلاك والتوقعات المستقبلية للإنتاج، وتحديد أفضل السبل للاستفادة الكاملة من موارد الغاز الطبيعي تماشياً مع اتجاه الدولة لإحلاله محل الوقود السائل، والتوسع في استخدامه بالمنازل وكوقود للسيارات
 
وتضم جلسات المؤتمر 10 جلسات استراتيجية لمناقشة قضايا حيوية متصلة بالصناعة، بالإضافة الى 33 جلسة فنية، و21 جلسة نقاشية وموائد مستديرة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، والتي تشمل أمن الطاقة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون المالية والاستثمارات، وجلسات نقاشية لرؤساء الشركات، إلى جانب جلسات عن مشاركة المرأة في مجال الطاقة، ويتم تسليم جوائز التميز في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وجوائز للنماذج المتميزة للعناصر النسائية في مجال الطاقة، كما يهدف لعرض أحدث التقنيات والتطبيقات في صناعة البترول والغاز والمجالات المتصلة بها  ،

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