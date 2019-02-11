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انطلاق القوافل المتنقلة لتفعيل مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بقرى جنوب بورسعيد

الإثنين، 11 فبراير 2019 04:00 ص
انطلاق القوافل المتنقلة لتفعيل مبادرة الرئيس "حياة كريمة" بقرى جنوب بورسعيد مبادرة حياة كريمة
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، عن انطلاق عدد من القوافل المتنقلة للسلع الغذائية المخفضة لخدمة قرى الجنوب الأكثر احتياجاً، وتخفيفاً عن كاهل المواطنين، تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة لشعب عظيم" وتحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك فى العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن المحافظة تعد أول محافظة أطلقت السيارات المتنقلة، تفعيلا لمبادرة الرئيس، مشيراً إلى أن القوافل تتمركز أمام شادر عزام، وتشمل تواجد 8 سيارات متنقلة لبيع كافة السلع الغذائية وتتمثل فى "أسطوانات الغاز المنزلى، واللحوم، والدواجن، والبقالة الجافة"، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20٪ إلى40٪ مقارنة بالأسعار داخل الأسواق.

وتتمثل أسعار السلع فى أسطوانة الغاز المنزلى 50 جنيهًا من المستودع إلى المستهلك، وأسعار اللحوم "المكعبات 55 جنبها للكيلو، مفروم 55 جنيها للكيلو، شرائح 60 جنيها للكيلو، ريش بتلو 50 جنيها للكيلو، كبدة وبرجر وكفتة وسجق 50 جنيها للكيلو".

وتشمل أسعار الدواجن "فرخة 1.5 ك بسعر 50 جنيها - عرض 4 دجاجات 75 جنيها - كيلو "وراك" 28 - بانيه 65 - شيش طاووق 55 - صدور بالعظم 30 - دبوس 35 للكيلو".

أما أسعار البقالة "سكر 8.5 - زجاجة زيت 10 جنيهات - زجاجة زيت لتر 15 - لوبيا 20 للكيلو - عدس أصفر 16 جنيها للكيلو - عدس بجبة 16"، ويوجد أيضاً تخفيضات على منتجات الجبن والألبان تصل إلى 50٪ من السعر الأصلى.


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