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اليوم استكمال سماع الشهود فى محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

الإثنين، 11 فبراير 2019 06:00 ص
اليوم استكمال سماع الشهود فى محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المحكمة العسكرية - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، سماع الشهود فى محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


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