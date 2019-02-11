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اليمن يعلن التزامه بسداد القروض المتأخرة والمستحقة لصندوق النقد العربي

الإثنين، 11 فبراير 2019 04:00 ص
اليمن يعلن التزامه بسداد القروض المتأخرة والمستحقة لصندوق النقد العربي عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمنى
عدن /أ ش أ/
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أعلن اليمن التزامه بسداد القروض المتأخرة، والمستحقة لصندوق النقد العربى منذ العام 2016 بسبب انقلاب مليشيات الحوثي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى عبد الرحمن الحميدي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الأحد، بالتزام اليمن بسداد جميع القروض السابقة بعد إعادة جدولتها، قائلًا "إنه لم يحدث أن اليمن تأخر فى السداد لأى من المؤسسات المالية العربية أو الدولية".

وأشار الحميدي، خلال لقائه فى دبى محافظ البنك المركزى اليمنى محمد زمام، إلى أن التزام اليمن بسداد قروضه يجعل من واجب الصندوق الوقوف إلى جانب اليمن فى مثل هذه الظروف الصعبة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصندوق وافق على زيادة عدد المقاعد لليمن فى جميع الدورات التدريبية، واستعداده للمساهمة فى مشروع تحديث البنك المركزى اليمني، والذى سيبدأ بقيام الصندوق بإعداد دراسة شاملة للوضع الحالى للقطاع المالى والمصرفى ف اليمن، وتحديد الاحتياجات.

وأضاف أن الصندوق سيعمل على استكمال الإجراءات المطلوبة لتخصيص مبالغ من موازنة برنامج التجارة العربية، من خلال الضمانات لمدة قد تمتد من ستة أشهر إلى سنة، وفى إطار مبلغ قد يصل إلى 150 مليون دولار بعد قيام اليمن بسداد الأقساط المتأخرة بموجب الجدولة الجديدة.

 

 


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