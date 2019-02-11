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المرور يرفع 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة

الإثنين، 11 فبراير 2019 08:59 ص
المرور يرفع 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالقاهرة رفع سيارت متروكة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  12 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكيها، و3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص، ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 

 

 


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