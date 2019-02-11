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المرور: نشر سيارات إغاثة وغرف عمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:15 ص
المرور: نشر سيارات إغاثة وغرف عمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة سيارات إغاثة - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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بدأ اليوم الاثنين، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

 

و تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

 

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

 

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

 

 

 


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