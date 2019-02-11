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"القوى العاملة": حل خلاف مادى بين مصريين فى اليونان حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن

الإثنين، 11 فبراير 2019 08:55 ص
"القوى العاملة": حل خلاف مادى بين مصريين فى اليونان حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب: محمود راغب
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كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، بحل شكوي مصريين بسبب الاختلاف على معاملات مادية، والتفاوض معهما وديا، حتي لا تتطور الخلافات إلى بلاغات،حرصا على العلاقة بين أبناء الوطن .
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، قام بالتفاوض بين الطرفين لما يقرب من شهرين لحل الخلاف المادي بينهما، واستطاع بعدها حل الخلاف علي المعاملات المادية وديا باتفاق مكتوب بين كل من المصريين "محمد .م.ط.خ" ومحمود.م.ق" وذلك علي مبلغ 10274 يورو أي ما يعادل 210 ألاف جنيه مصرى.
 
وشمل الاتفاق سداد القيمة على أقساط ، حيث تم سداد الدفعة الأولي وقدرها 50 ألف جنيه مصري ، علي أن يلتزم "محمود .م" بمواعيد السداد المحددة شهريا، وقد قام الطرفان بتوجيه الشكر والتقدير لوزارة القوي العاملة ومكتب التمثيل العمالي بأثينا على ما قام به من جهود لحل الحلاف وديا.
 
 
 
 
 
 
 

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