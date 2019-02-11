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القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار ببنها

الإثنين، 11 فبراير 2019 12:02 ص
القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار ببنها تنقيب على الآثار - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنزل بدائرة قسم ثان بنها، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى، مأمور قسم ثانى بنها يفيد بأنه تلقى بلاغا من الأهالي، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب على آثار بدائرة القسم.

وبانتقال الرائد أحمد سامى رئيس المباحث، تبين قيام "ع.ع" 22سنة، شريك بشركة حلويات، بالتنقيب عن الآثار بمنزل والده "ع. ا"، بمساعدة كلا من "س.ع"44سنة، مقاول، و"ج. ا" 46سنة، موظف، و"خ.ا"53 سنة ، موظف، و"ع.م"50سنة، بالمعاش، وتبين وجود حفره على مساحه 140 سم وعمقها 10متر،وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في الحفر وهي عبارة عن ماتور مياه، غطاس مياه، وبعض معدات الحفر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 820 جنح قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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