القبض على تشكيل عصابى للاتجار بالدقيق المدعم بالقليوبية بحوزتهم 15 طنا

القليوبية-نيفين طه

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، القبض على 5 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا فى الاستيلاء على الدقيق الدعم للمخابز، وتم ضبط 15 طن دقيق مدعم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين، بورود معلومات سرية لإدارة شرطة التموين أكدتها التحريات تضمن كلا من :"عيد.ع"18سنة، و"أحمد.ص"22سنة، و"بدر.ح"28 سنة، و"محمود.س"25 سنة، و"عادل.م"49 سنة، وجمعيهم مقيمين البرادعة دائرة مركز القناطر الخيرية

لقيامهم بتشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال الدعم التى تكلفها الدولة للمواطنيين، وذلك من خلال تجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم المخصص، للمخابز البلدية لانتاج الخبز للمواطنين استخراج 82 % والمحظور الاتجار بة والتدوال بالاسواق الا بنظام الحصص المقررة من وزارة التموين وأصحاب المخابز البلدية المرخصه لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وقيامهم بإعادة تدويره وبيعه فى السوق لأصحاب محال الحلويات والمخابز السياحية للاستفادة من فارق السعر بتخزينه بناحية عرب مهدى قرية أبو غيط دائرة مركز القناطر الخيرية وكرا لمزوالة النشاط الاجرامى .

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المكان المشار إليه حيث تم ضبط المتهمين سالفى الذكر وبلغت عدد كمية الدقيق مايقارب 15 طن دقيق مدعم استخراج 82 % محظور تدواله.

بمواجهتهم بما أسفر عنه اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم التحفظ على كميات الدقيق بإحدى المطاحن الحكومية ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.