الصين تنشر تسجيلا مصورا تقول إنه يثبت أن أنباء وفاة شاعر من الويجور كاذبة

رويترز

نشرت وسائل إعلام صينية رسمية تسجيلا مصورا تقول إنه يثبت أن شاعرا وموسيقيا من الويجور يدعى عبد الرحيم هييت لا يزال على قيد الحياة بعد أن أدانت تركيا فى بيان شديد اللهجة "انتهاكات حقوق الإنسان" فى إقليم شينجيانج بعد أنباء عن وفاته فى السجن.

ويعرف رجل نفسه فى التسجيل ومدته 26 ثانية ونشرته الإذاعة الدولية الصينية الناطقة بالتركية فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد على أنه هييت قبل أن يقول عن نفسه إنه "بصحة جيدة".

ويقول فى التسجيل "اليوم هو 10 فبراير 2019 أنا أخضع للتحقيق بسبب مزاعم عن انتهاك القوانين الوطنية. أنا حاليا بصحة جيدة ولم أتعرض لأى انتهاكات على الإطلاق". ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.

ودعت وزارة الخارجية التركية الصين يوم السبت إلى إغلاق معسكرات اعتقال المسلمين قائلة إن تقارير تفيد بأنه يوجد فى المخيمات مليون من الويجور وهو ما يعد "عارا كبيرا على الإنسانية".

وجاء البيان التركى ردا على سؤال عن تقارير ترددت مؤخرا عن وفاة هييت، وهو شاعر وموسيقى معروف، أثناء الاحتجاز فى الصين بعد أن "حكم عليه بالسجن 8 سنوات بسبب إحدى أغنياته".

وقال حامى أقصوى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أمس الأحد "تلك المأساة عززت رد فعل تركى حيال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التى ترتكب فى شينجيانج".

وقالت سفارة الصين فى أنقرة إن الاتهامات التى أطلقها أقصوى عارية عن الصحة وحثت الحكومة التركية على التراجع عنها. وقال نشطاء من الويجور فى الخارج إن لغة جسد هييت فى التسجيل ونمط الحديث غير الطبيعى يشيران إلى أنه ربما تم إجباره على هذه الشهادة ولم يستبعدوا أن تكون عُدلت رقميا.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية وحكومة شينجيانج على طلبات بالتعليق اليوم الاثنين.