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الصحفيين تواصل تلقى طلبات الترشح فى انتخابات التجديد النصفى لليوم الثانى

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:43 ص
الصحفيين تواصل تلقى طلبات الترشح فى انتخابات التجديد النصفى لليوم الثانى نقابة الصحفيين
كتب ـ محمد السيد
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واصلت نقابة الصحفيين ، صباح اليوم الاثنين، تلقى طلبات الترشح فى انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراؤها فى مارس المقبل، على منصب النقيب و 6 من  أعضاء مجلس النقابة، وذلك لليوم الثانى على التوالى، ويستمر فتح باب الترشح حتى الخميس القادم الموافق 14 فبراير الجارى .
 
ومن المقرر أن تبدأ النقابة فى تلقى الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجارى، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالطابق الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية فى ذات اليوم.
 
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانونى للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، فى اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفى حال اكتمال النصاب القانونى، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
 
وفى حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية فى حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات فى اليوم التالى 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
 
وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثانى لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية فى اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
 

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