السفارة السعودية تطلق حملة للتعريف بالتطور العلمى فى المملكة

كتب مصطفى عنبر

تُطلِق اليوم، سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حملة "#هنا _ التقدم _ العلمي _ في المملكة" وهاشتاج تحت نفس العنوان.

وترصد الحملة التي تستمر لمدة أسبوع جهود المملكة في مجال البحث العلمي بكافة أفرعه، وتسلط الضوء على أبرز الباحثين والعلماء السعوديين، بالإضافة إلى معدلات تسجيل براءات الاختراع في المملكة في السنوات الأخيرة وغيرها من المنجزات التي تحقت في هذا المجال.

يذكر أن حملة "هنا المملكة" هي حملة تعريفية دشنتها سفارة المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر الماضي، لإلقاء الضوء على كل ما تشهده المملكة من تنمية وتطوير متسارعين في كافة المجالات، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.