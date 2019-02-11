"الزراعة" تعلن بدء المرحلة الثانية لإحلال وتجديد 7 مجازر للحوم بالجيزة

أكدت وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه جارٍ العمل بإحلال وتطوير وصيانة 7 مجازر لحوم بالجيزة ضمن المرحلة الثانية لعملية تطوير المجازر ورفع كفاءتها بالمحافظات وهى "مجزر سقارة – مجزر الشوبك الغربى – مجزر الحوامدية – مجزر أوسيم – مجزر نكلا – مجزر ألمانيا – مجزر ناهيا".

وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين – تصاريح منشآت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير".

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن الهيئة تقوم بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.