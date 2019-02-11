"الجنح" تنتظر 3 عمال لمحاكمتهم بتهمة سرقة أموال مطعم بالنزهة

كتب كريم صبحى

أمر معتز زكريا وكيل أول نيابة النزهة بإحالة 3 عمال إلى محكمة الجنح لمحاكمته بعدما اعترفوا بسرقة مبالغ مالية من خزينة مطعم باستخدام مفتاح مصطنع.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث النزهة، بلاغا من المواطن "هيثم.ع.ح" 35 سنة، مدير مطعم بمنطقة مساكن الشيراتون، باكتشاف سرقة مبلغ 26 ألف و500 جنيه، من داخل خزينة المطعم عمله.

ومن خلال التحريات توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "الغريب.ج.غ- 21 سنة"، عامل بالمطعم محل البلاغ، و"كيرلس.م.س" 24 سنة"، عامل بذات المطعم، و"أشرف.م.ح" 25 سنة، عامل بذات المطعم.

على الفور تم استهدافهم بأماكن ترددهم وتم ضبطهم، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عملهم بالمطعم وعلمهم بالأرقام السرية الخاصة بماكينة الكاشير، خططوا لسرقته، وفى سبيل ذلك تمكن من اصطناع نسخة من المفاتيح وتوجهوا للمحل عقب غلقه واستولوا على مبلغ 1000 جنيه، ومفتاح الخزينة من داخل ماكينة الكاشير، واستولوا على باقى المسروقات من داخل الخزينة ولاذوا بالفرار، وبمواجهة المتهمين الثانى والثالث بما جاء بأقوال الأول أيداها، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة.