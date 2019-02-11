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التفاصيل الكاملة لمشروعات وخطة تطوير المجال الصحى بإسنا × 18 معلومة

الإثنين، 11 فبراير 2019 07:00 ص
التفاصيل الكاملة لمشروعات وخطة تطوير المجال الصحى بإسنا × 18 معلومة المجال الصحى بإسنا
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا جنوبى الأقصر، أنه فى إطار رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى فى دائرة مركز ومدينة إسنا وأيضا أهميّة الصّحة فى حياة الإنسان وتحقيق هدف التنمية المستدامة وتركيز الضوء بشدة على أوجه القصور فى المنظومة الصحية، يواصل مجلس المدينة من أعماله فى خطة رفع كفاءة المجال الصحى.

وفيما يلى نرصد تفاصيل تلك المشروعات فى خدمة أهالى مدينة إسنا خلال الفترة الماضية والتى يجرى العمل فى عدد منها حالياً:-

1- أعمال خطة تطوير المجال الصحى تشمل أكثر من 14 عملية إنشائية فى مجال الصحة

2- المشروعات تتباين ما بين تطوير وإحلال وتجديد وإنشاء جديد ورفع كفاءة للوحدات الصحية

3- تم تطوير الوحدة الصحية بنجع العرب نسبة التنفيذ 100%

4- جارى إنشاء مستشفى قلوب الاجنة بعزبة صالح 60%

5- تم إنشاء وحدة إسعاف أصفون على مساحة 420م نسبة التنفيذ 100%

6- جارى رفع كفاءة الوحدة الصحية بالكيمان نسبة التنفيذ 95%

7- تم تطوير الوحدة الصحية بنجع غريب نسبة التنفيذ 100%

8- تم تطوير الوحدة الصحية بجزيرة الكيمان نسبة التنفيذ 100%

9- تم احلال وتجديد وحدة إسعاف الكيمان نسبة التنفيذ 100%

10- تم إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالمساوية نسبة التنفيذ 100%

11- تم إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرايا نسبة التنفيذ 100%

12- تم تطوير وحدة طب الأسرة بعزبة على بدر 100%

13- تم إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالدير 100%

14- تم إنشاء وحدة إسعاف الدير 100%

15- تم إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالحلة نسبة التنفيذ 100%

16- المشروعات بلغت تكلفتها أكثر من 620 مليون جنيه تقريبا ما بين اعتمادات حكومية ومنظمات مجتمع مدنى وجهود ذاتية من المواطنين

17- جارى إنشاء مستشفى اسنا الجديدة نسبة التنفيذ 90%

18- مستشفى اسنا الجديدة يساهم فى تقديم الدعم الطبى لأكثر من 350 ألف مواطن بمدينة إسنا وقراها ونجوعها

مشروعات الصحة بمدينة إسنا (1)
 
مشروعات الصحة بمدينة إسنا (2)
 
مشروعات الصحة بمدينة إسنا (3)
 

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