التضامن تتعامل مع 3588 مشرد وطفل بلا مأوى

كتب مدحت وهبة

تابعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فرق العمل المشتركة، التى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين، الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وبلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء أمس السبت 3588 حالة مشرد وأطفال بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع أنه تم التعامل أمس السبت مع 89 حالة مشرد و 97 طفلا بلا مأوى بإجمالى 186 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 77 حالة منها 43 حالة مشرد و 34 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 43 حالة منهم 24 حالة مشرد و 19 حالة طفل بلا مأوى.

وتتنوع التدخلات التى تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 10 بطانية و 137 وجبة ساخنة عليهم.

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و 16583 كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.