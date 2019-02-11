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الإسكان: التعاقد على 250 ألف عداد مسبقة الدفع بالمحافظات

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:02 ص
الإسكان: التعاقد على 250 ألف عداد مسبقة الدفع بالمحافظات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى بمحافظة المنوفية، وذلك خلال اجتماعه الموسع بمسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة، الذى يتم عقده بصفة دورية لمتابعة كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظات المختلفة.
 
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب الوزير للمتابعة والمرافق: يتم حالياً مراجعة كفاءة محطات معالجة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من مراجعة كفاءة 148 محطة بـ9 محافظات، وجارٍ مراجعة كفاءة المحطات بباقى المحافظات تباعاً، موضحة أن إجمالى عدد المحطات على مستوى الجمهورية 446 محطة، بطاقة 10.5 مليون م3/يوم.
 
وأضافت نائب الوزير للمتابعة والمرافق، أنه تم أيضاً خلال الاجتماع استعراض موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع بالمحافظات والمدن الجديدة، لتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة، مشيرة إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تعاقدت على توريد 250 ألف عداد مُسبق الدفع، وتم توريد 175 ألف عداد منها، وجارٍ تركيبها، وسيتم توريد باقي العدادات قبل نهاية يونيو المقبل، أما بالنسبة للمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد تم التنسيق مع أجهزة المدن، للقيام بإجراءات الطرح المركزى لمنظومة عدادات المياه مُسبقة الدفع، فى 4 مناقصات، لتغطية جميع احتياجات المدن الجديدة.
 
 

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