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الإدارية العليا ترفض طعن نقيب الصيادلة وتؤيد حكم إيقافه عن العمل

الإثنين، 11 فبراير 2019 11:44 ص
الإدارية العليا ترفض طعن نقيب الصيادلة وتؤيد حكم إيقافه عن العمل محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قضت  المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم إيقافه عن العمل، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة، بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة، وإحالته للتحقيق.
 
 
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التى انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.
 
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءاً من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.
 
وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقداً سنده من الأوراق والقانون».
 
 
 

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