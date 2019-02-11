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الأرصاد: حالة الطقس اليوم فى السعودية.. استمرار سقوط أمطار فى الرياض

الإثنين، 11 فبراير 2019 07:15 ص
الأرصاد: حالة الطقس اليوم فى السعودية.. استمرار سقوط أمطار فى الرياض حالة الطقس
كتب وكالات
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم  استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، تبوك، حائل، الجوف) وأجزاء من الحدود الشمالية.

فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، والمنطقة الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 


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