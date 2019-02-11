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استراليا توقع عقدا مع فرنسا بقيمة 50 مليار دولار لبناء أسطول غواصات

الإثنين، 11 فبراير 2019 08:07 ص
استراليا توقع عقدا مع فرنسا بقيمة 50 مليار دولار لبناء أسطول غواصات غواصة - أرشيفية
رويترز
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وقعت استراليا عقدا مع نافال جروب الفرنسية لبناء السفن اليوم الاثنين لبناء أسطول مؤلف من 12 غواصة جديدة بقيمة 50 مليار دولار استرالى (35.5 مليار دولار) فى ختام مناقشات استمرت عامين وأثارت شكوكا فى أحد أكثر الصفقات الدفاعية المربحة فى العالم.

وفضلت استراليا العطاء الذى تقدمت به شركة نافال الفرنسية على عروض أخرى من اليابان وألمانيا لبناء أسطول الغواصات فى 2016 . ولكن تم تأجيل العقود النهائية وسط تقارير لوسائل الإعلام المحلية عن زيادات فى التكلفة وتأخر الإنتاج.

وتمثل الغواصات الجديدة محور خطة استراليا لزيادة حجم قواتها المسلحة بشكل كبير لحماية مصالحها الاستراتيجية والتجارية فى منطقة آسيا والمحيط الهادى. ومن المقرر تسليم أول غواصة من الغواصات الجديدة فى أوائل الثلاثينات وآخر غواصة خلال الخمسينات.

 

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