ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى العقارات والاتصالات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود العقارات والاتصالات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحا عدد 4.460 نقطة ليصل إلى مستوى 5209.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% رابحا عدد 5.630 نقطة ليصل إلى مستوى 5447.81 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحا عدد 5.920 نقطة ليصل إلى مستوى 4779.66 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 62.9 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار كويتى عبر 2049 صفقة.

وارتفع 4 قطاعات على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.75% ، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.80%، تليه مبرد بنسبة 7.04%، ثم تمدين بنسبة 5.23%، فيما تصدر سهم "وربة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.46% ثم سنام بنسبة 9.32%، ثم العقارية بنسبة 6.90%.