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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى العقارات والاتصالات

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:38 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى العقارات والاتصالات بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بصعود العقارات والاتصالات.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحا عدد 4.460 نقطة ليصل إلى مستوى 5209.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% رابحا عدد 5.630 نقطة ليصل إلى مستوى 5447.81 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحا عدد 5.920 نقطة ليصل إلى مستوى 4779.66 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 62.9 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار كويتى عبر 2049 صفقة.
 
وارتفع 4 قطاعات على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.75% ، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.
 
وجاء سهم "المدن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.80%، تليه مبرد بنسبة 7.04%، ثم تمدين بنسبة 5.23%، فيما تصدر سهم "وربة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.46% ثم سنام بنسبة 9.32%، ثم العقارية بنسبة 6.90%.

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