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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

الإثنين، 11 فبراير 2019 10:13 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين البورصة المصرية
كتب ـ هانى الحوتى
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اليوم السابع بلس
 
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14772 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2392 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 18728 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1759 نقطة.

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