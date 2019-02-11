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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات البورصة

الإثنين، 11 فبراير 2019 09:41 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات البورصة بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين بنسبة 0.07% رابحا عدد 6.32 نقطة ليصل إلى مستوى 8579.53 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 4.8 مليون سهم بقيمة 104.6 مليون ريال، وارتفعت أسهم 58 شركة، فيما تراجعت 43 شركة. 
 
وارتفع 13 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.43%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.15%، ثم قطاعى المواد الأساسية والنقل بنسبة 0.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.04%، ثم قطاعى تجزئة السلع الكمالية والبنوك بنسبة 0.02%.

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