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أردوغان: سنلغى ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمطبوعات الإعلامية

الإثنين، 11 فبراير 2019 01:07 ص
أردوغان: سنلغى ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمطبوعات الإعلامية رجب طيب أردوغان الرئيس التركى
اسطنبول (رويترز)
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الحكومة ستلغى ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمجلات والصحف فى إجراء تنظيمى يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل.

وأوضح أردوغان أن الإجراء يهدف لتوسيع انتشار الكتب والإعلام المكتوب ودعم الناشرين الذين تضرروا من التوسع الرقمى فى القطاع.

وأضاف الرئيس التركى فى كلمة باسطنبول "سيتم مناقشة إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الكتب والمنشورات الدورية فى إطار قانون بالبرلمان هذا الأسبوع، وسيجرى توسيعه (الإلغاء) ليشمل كل الناشرين والبائعين".

وقال أردوغان "لن تفرض ضريبة قيمة مضافة على الكتب والمجلات والصحف بعد الآن".، ومنذ الأسبوع الماضي، يبتاع الأتراك الكتب والمجلات والصحف دون ضريبة قيمة مضافة إذا اشتروها مباشرة من دار نشر مرخصة أو مواقعها على الإنترنت. وتفرض السلطات ضريبة قيمة مضافة بواقع ثمانية بالمئة على المطبوعات الإعلامية والكتب التى يتم شراؤها من مكاتب البيع وغيرها من المنافذ.

 

 


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أردوغان

ضريبة القيمة المضافة

الكتب

المطبوعات الإعلامية




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