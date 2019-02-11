أباطرة الكيف وكبار تجار الصنف بالمحافظات تحت مجهر الداخلية..مداهمات أمنية تستهدف حائزى المخدرات وتحبط تهريب ربع طن حشيش .. مصرع أخطر العناصر الإجرامية وضبط أستروكس و أقراص مخدرة وهيروين بالحملات المتنوعة

كتب محمود عبد الراضي

مداهمات أمنية وحملات متكررة استهدفت تجار المخدرات، الذين يستهدفون تدمير عقول الشباب بالمواد المخدرة، فى إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية النشطة فى مجال تهريبها وترويجها.

وفى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط ربع طن من مخدر الحشيش بحوزة شخصين ومصرع أحدهما خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، حيث رصدت الإدارة أحد التشكيلات العصابية من ذوى السوابق الإجرامية تخصص فى تهريب المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى ( القاهرة ، الجيزة ) حيث تم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.





وتبين أن المتهمين هم، زعيم التشكيل "فؤاد . م . ع " عاطل، و"هانى .ع " عاطل، و"حسن.ع" عاطل، و"أمير.ع" عاطل، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى والأمن العام ) ومديرية أمن مطروح، تم إعداد عدة أكمنة لضبط المتهمين، تمكن إحداها من ضبط السيارة رقم ( هـ د ف 647 – قيادة الرابع) بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، وحال قيام القوات بعملية الضبط قام الشخص الجالس بجوار قائد السيارة بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه القوات، فبادلته التعامل على أثر ذلك مما أدى إلى مصرعه وتبين أنه يدعى "عاصم .ط" وتم ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 250 كيلو جرام ) - طبنجة عيار 9مم وبخزينتها 3 طلقات من ذات العيار وعدد من فوارغ لطلقات من ذات العيار - مبلغ مالى هاتفين محمول"، وبمواجهة المتهم المضبوط أيد ما جاء بالتحريات.





وبدوره، شن قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية"، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى حملة أمنية مكبرة استهدفت السحر والجمال.

أسفرت الحملة الأمنية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عاطل ومُقيم بالقليوبية سبق اتهامه فى 7 قضايا " قتل ، سلاح بدون ترخيص ، مخدرات، تبديد" ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى قتل وسلاح نارى، وذلك داخل شقة فى العاشر من رمضان، بحوزته "بندقية خرطوش، و4 طلقات خرطوش من ذات العيار"، بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

وضبطت أجهزة الأمن موظف ومقيم العاشر من رمضان لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته "150 جرام لمخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، هاتف محمول " ، وبمواجهته إعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار .



المضبوطاات

وشنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لملاحقة حائزى المواد المخدرة، وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 3 أشخاصـ أثناء استقلالهم سيارة فى المنصورة بالدقهلية ، وبحوزتهم "40 طربة لمخدر الحشيش 4 كيلو جرام- 500 جرام لمخدر الأفيون".

ونجحت مكافحة المخدرات فى ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، وذلك أثناء تواجدهم المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتهم "10 طرب من مخدر الحشيش نحو 2,500 كيلو جرام"، وضبط تاجر مخدرات أثناء تواجده فى المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته "5 طرب لمخدر الحشيش نحو 1,250 كيلو جرام"، وضبط شخص تواجده فى كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته 250 قرص مخدر".

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط ثلاثة أشخاص أثناء استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وبحوزتهم 2000 قرص مخدر"، وضبط مسجل شقى خطر ، سبق إتهامه فى 20 قضية، أثناء تواجده في الضواحى ببورسعيد ، وبحوزته "155 لفافة لمخدر الهيروين وزنت نحو 160 جرام" ، وضبط شخصين أثناء إستقلالهما مركبة توك توك بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية ، وبحوزتهما 35 جرام من مخدر الهيروين، وضبط شخص سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات، تبديد"، وذلك أثناء تواجده بالقرب من منزله فى أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزته 130 كيس لمخدر الأستروكس وزنت 450 جرام، سلاح أبيض"، وضبط شخص أثناء تواجده الإسماعيلية ، وبحوزتهم 2000 قرص مخدر، وضبط شخص أثناء تواجده مطروح، وبحوزته "50 ألف قرص مخدر" ، وضبط طرد عبارة عن "ماكينة تقطيع سيراميك" تحتوى على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 900 جرام " قبل تهريبها خارج البلاد.