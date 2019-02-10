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9 مارس.. الحكم على معاون مباحث المقطم فى قضية الرشوة

الأحد، 10 فبراير 2019 03:33 م
9 مارس.. الحكم على معاون مباحث المقطم فى قضية الرشوة محكمة-أرشيفية
كتب - تامر البطريقي
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حجزت محكمة جنايات عابدين المنعقدة برئاسة المستشار جعفر محمد نجم الدين، والمستشارين محمد عسكر، وسمير أبو دوح، وسكرتارية سيد نجاح، ومحمد خميس، قضية معاون مباحث المقطم فى الرشوه والاختلاس للحكم فى جلسة 9 مارس المقبل
 
 
كانت النيابة تلقت من سيدة مقيمة فى منطقة المقطم، بلاغا رقمه 2904 جنح المقطم، لسنة 2017 وقالت فيه، إن معاون المباحث لفق لها قضية اتجار فى مخدر الهيروين، وتبين من خلال رصد المكالمات الصادرة، والمستقبلة، أنها بالفعل كانت داخل قسم شرطة المقطم قبل موعد تحرير المحضر.
 
 
وقرر المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة فى سبتمبر الماضى حبس معاون المباحث 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تلفيق محضر اتجار فى الهيروين لربة منزل، بعد أن أدانته تحريات مباحث الأمن العام، بالتزوير فى محررات رسمية، وتلفيق المحضر.
 
 

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