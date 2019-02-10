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36 رحلة داخلية تقلع من مطار القاهرة للمدن السياحية المصرية

الأحد، 10 فبراير 2019 11:47 م
36 رحلة داخلية تقلع من مطار القاهرة للمدن السياحية المصرية مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد انطلاق 36 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية، حيث سيرت مصر للطيران 31 رحلة جوية إلى مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

 

وسيرت مصر للطيران اليوم الأحد من مطار القاهرة 9 رحلات إلى مدينة الأقصر، و9 رحلات إلى مدينة أسوان، و5 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و4 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب ورحلتين إلى أسيوط ورحلة واحدة إلى مرسى علم.

 

 ما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولى رحلة واحدة إلى كلا من مدينة الأقصر ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة إلى مدينة أسوان ورحلة إلى مدينة الغردقة.

 

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.

 

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية، وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية.

 


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