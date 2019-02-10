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1.2 مليار جنيه إيرادات جمارك الصادرات والواردات الجوية خلال يناير 2019

الأحد، 10 فبراير 2019 03:38 م
1.2 مليار جنيه إيرادات جمارك الصادرات والواردات الجوية خلال يناير 2019 أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب
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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية برئاسة هلال توفيق مسعد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية خلال شهر يناير 2019 عن مشمول 13700 شهادة جمركية برسم الوارد النهائى وعن مشمول 1967 شهادة واردة برسم الترانزيت.

 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات 209 مليون و203 ألف و84 جنيها بينما بلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة 854 مليون 809 ألف و805 جنيهات كما بلغت الغرامات والرسوم الأخرى المحصلة 117 مليونا و41 ألفا و118 جنيها.

 

وخلال نفس الفتره قامت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بإنهاء الإجراءات الجمركية على 7477 شهادة صادر وبلغ إجمالى رسم الصادر المحصل خلال شهر يناير 2018 حوالى مليون 951 ألف و 302 جنيها .

 

وبذلك يكون أجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية  خلال شهر يناير 2019 حوالى  مليار و 183 مليون 5 ألف و 309 جنيها .

 

وفى جانب آخر، قامت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بتحرير وضبط 23 محاولة تهريب خلال شهر يناير 2019 وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة عن هذه المحاضر 640 ألف و172 جنيها.


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