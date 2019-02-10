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يا ترى المصريين بياكلوا كام كيلو لحمة فى السنة.. شعبة الجزارين تُجيب

الأحد، 10 فبراير 2019 07:00 ص
يا ترى المصريين بياكلوا كام كيلو لحمة فى السنة.. شعبة الجزارين تُجيب لحوم - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين "الجزارين"، أن حجم الاستهلاك السنوى من اللحوم يقدر بمليون و800 ألف طن لحمة فى العام الواحد، مشيرا إلى أن حجم إنتاج اللحوم فى مصر 40 % فقط ونستورد 60% من الخارج.

وأضاف عبد الباسط، فى تصريحات خاصة، أن منافذ بيع اللحوم فى الشوارع تعرض لحوما مستوردة من السودان ودولا أخرى وتساهم مع محلات الجزارة فى ضبط الأسواق، مشيرا إلى أن سعر اللحوم المستوردة فى الأسواق حاليا يبدأ من 95 جنيها ويصل إلى 120 جنيها للكيلو.

وبشأن حملات مقاطعة اللحوم، قال نائب رئيس شعبة القصابين، إن حملات المقاطعة لم تؤثر على السوق ولن تؤثر فى الأسعار لأن هناك قواعد تحكم منها العرض والطلب وكذلك سعر العلف وحجم الإنتاج وغيره.


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