وكيل "تعليم بنى سويف" يعلن توزيع 16 ألف تابلت على الطلاب بالمدارس غدا

بنى سويف أيمن لطفى

أكد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، على بدء مخازن المديرية اليوم فى توزيع أكثر من 16 ألف جهاز "تابلت"' على الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، تمهيدا لتوزيعها غدا الإثنين على المدارس لتسليمها للطلاب والمعلمين ومديرى المدارس وبعض القيادات وفقا لتعليمات الوزارة .

وأضاف حسام الدين لـ"اليوم السابع"، أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام المقرر تسليمهم التابلت 16 ألف 630 طالبا وطالبة موزعين على 90 مدرسة "84 حكومية و6 خاصة"، لافتا إلى أن الطلاب لديهم قدرات عالية فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة للاستفادة من مكاناتها فى تحصيل العلوم، إذ تجد الطلاب فى أقصى صعيد مصر يجيدون التعامل مع الأجهزة ذات التكنولوجيا الحديثة، ولدى ثقة فى إن الطلاب سوف يسعدون بالتعامل مع التابلت.