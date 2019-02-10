video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل تعليم أسيوط يستقبل وفد الاتحاد الأوروبى لدعم منظومة إصلاح التعليم الجديدة

الأحد، 10 فبراير 2019 03:37 م
وكيل تعليم أسيوط يستقبل وفد الاتحاد الأوروبى لدعم منظومة إصلاح التعليم الجديدة صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
استقبل صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم، وفدًا من الاتحاد الأوروبي ضم كلا من جون ماري وكريستون ماسون وكاتيا دى سادلى من الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى وفد برنامج الأغذية العالمى؛ لدعم إصلاحات التعليم فى مصر.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، وعبد الناصر حامد مدير عام التعلم العام، ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف لطفى مدير إدارة المشاركة المجتمعية ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية.
 
وقال فتحي إن الزيارة تهدف إلى التعرف بشكل أكبر على أولويات نظام التعليم بمصر، وأن هناك شراكة فاعلة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى لدعم منظومة إصلاح التعليم، مشيرًا إلى دعم الدولة للتعليم ومبادرة المعلمون أولاً بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.
 
وأشار فتحي إلى أن أسيوط  بها 2300 طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة يدرسون فى 250 مدرسة دمج بمختلف المراحل الدراسية، بينهم 43 طالب دمج داخل مدارس التعليم الفنى.
 
وأشاد وفد الاتحاد الأوروبى بما يشهده التعليم في مصر من تطوير، معربًا عن سعادته بما شاهده من اهتمام وتطبيق لمبادرة المعلمون أولاً على أرض المحافظة.
 
ومن جهتها أوضحت أميرة فؤاد، مدير برنامج التعليم باليونيسيف، أن الزيارة تأتى بهدف التعرف على المشروعات الخاصة بالتعليم والتي تم تنفيذها في محافظة أسيوط، كما أشارت إلى أنه من المقرر أن يتفقد الوفد إحدى المدارس المجتمعية بأسيوط، وكذلك إحدى المدارس النظامية التي تطبق  دمج لذوى الاحتياجات الخاصة و نظام التعليم الجديد.
 
وأثناء الزيارة عرض أشرف لطفي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي وما يقوم به برنامج الأغذية العالمى فى مدارس التعليم المجتمعى، كما أشاد بدور البرنامج في أعمال الصيانة بمدارس المشاركة المجتمعية، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة لـ85 مدرسة من إجمالى 600 مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة، وجارٍ البدء فى صيانة 50 مدرسة أخرى.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى ثانى أيام الفصل الدراسى الثانى.. حضور مرتفع للطلاب.. "التعليم" تعلن الطوارئ لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى غدا.. وتؤكد: تسليم الأجهزة والكتب فى معظم المحافظات.. و300 ألف سجلوا بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم: قرابة 300 ألف شخص سجلوا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التربية والتعليم

الاتحاد الاوربى

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة