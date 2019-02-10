وكيل تعليم أسيوط يستقبل وفد الاتحاد الأوروبى لدعم منظومة إصلاح التعليم الجديدة

كتب محمود طه حسين

استقبل صلاح فتحى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم، وفدًا من الاتحاد الأوروبي ضم كلا من جون ماري وكريستون ماسون وكاتيا دى سادلى من الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى وفد برنامج الأغذية العالمى؛ لدعم إصلاحات التعليم فى مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، وعبد الناصر حامد مدير عام التعلم العام، ومحمد عبد المحسن مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف لطفى مدير إدارة المشاركة المجتمعية ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية.

وقال فتحي إن الزيارة تهدف إلى التعرف بشكل أكبر على أولويات نظام التعليم بمصر، وأن هناك شراكة فاعلة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى لدعم منظومة إصلاح التعليم، مشيرًا إلى دعم الدولة للتعليم ومبادرة المعلمون أولاً بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأشار فتحي إلى أن أسيوط بها 2300 طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة يدرسون فى 250 مدرسة دمج بمختلف المراحل الدراسية، بينهم 43 طالب دمج داخل مدارس التعليم الفنى.

وأشاد وفد الاتحاد الأوروبى بما يشهده التعليم في مصر من تطوير، معربًا عن سعادته بما شاهده من اهتمام وتطبيق لمبادرة المعلمون أولاً على أرض المحافظة.

ومن جهتها أوضحت أميرة فؤاد، مدير برنامج التعليم باليونيسيف، أن الزيارة تأتى بهدف التعرف على المشروعات الخاصة بالتعليم والتي تم تنفيذها في محافظة أسيوط، كما أشارت إلى أنه من المقرر أن يتفقد الوفد إحدى المدارس المجتمعية بأسيوط، وكذلك إحدى المدارس النظامية التي تطبق دمج لذوى الاحتياجات الخاصة و نظام التعليم الجديد.

وأثناء الزيارة عرض أشرف لطفي، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي وما يقوم به برنامج الأغذية العالمى فى مدارس التعليم المجتمعى، كما أشاد بدور البرنامج في أعمال الصيانة بمدارس المشاركة المجتمعية، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة لـ85 مدرسة من إجمالى 600 مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة، وجارٍ البدء فى صيانة 50 مدرسة أخرى.