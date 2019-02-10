video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير قطاع الأعمال من أسوان: 235 مليون يورو تكلفة تنفيذ مصنع كيما الجديد

الأحد، 10 فبراير 2019 12:02 م
وزير قطاع الأعمال من أسوان: 235 مليون يورو تكلفة تنفيذ مصنع كيما الجديد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال، وعدد من الوزراء، ومحافظ أسوان، المصنع الجديد بكيما أسوان، تمهيداً للافتتاح الرئاسى. 
 
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال: المصنع تم تنفيذه بتكلفة 235 مليون يورو، بتمويل من تحالف بنوك مصرية (الأهلي – مصر – القاهرة – العربي الإفريقي) وبتنفيذ شركة تكنومونت الإيطالية (الأعمال الإنشائية من تنفيذ شركة أوراسكوم).
 
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، الذى يقوم على إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعى، بدلاً من الكهرباء، كما هو الحال بالمصنع القديم، ويستهدف زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يومياً، مقارنة بالرقم الحالي وهو 300 طن/يوم، بما يلبى استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وكذا إنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلاً عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا.
 
وقال مسئولو المصنع: يشتمل المشروع على مأخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3/يوم، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم، وأحواض تخزين استراتيجية سعة 8 آلاف م3، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه، وكذا وحدات لإنتاج بخار المياه، ومحطة كهرباء توربينية بطاقة 27 ميجا واط / ساعة، وخزان أمونيا سائلة سعة 10 آلاف طن، ومصنع إنتاج سماد اليوريا، ومنطقة تخزين سماد اليوريا، وخطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد.
 
وتم التأكيد على أن المصنع الجديد سيتم تجهيزه وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، حيث إنه لن ينتج عنه أى انبعاثات، وسيتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، كما تم تدريب وتأهيل العمال التى ستعمل به، ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بأن يكون العاملين فى المصنع من أهالى أسوان. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس الوزراء يلتقط صورا تذكارية مع العاملين بمصنع كيما أسوان

وزير التعليم من أسوان يكشف عن عقد امتحانات إلكترونية مارس المقبل

رئيس الوزراء يتفقد مصنع كيما 2 والأكاديمية البحرية للعلوم والنقل بأسوان

كيما 2

اسوان

مجلس الوزراء

اخبار مصر

مصطفي مدبولي




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة