وزير قطاع الأعمال من أسوان: 235 مليون يورو تكلفة تنفيذ مصنع كيما الجديد

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير قطاع الأعمال، وعدد من الوزراء، ومحافظ أسوان، المصنع الجديد بكيما أسوان، تمهيداً للافتتاح الرئاسى.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال: المصنع تم تنفيذه بتكلفة 235 مليون يورو، بتمويل من تحالف بنوك مصرية (الأهلي – مصر – القاهرة – العربي الإفريقي) وبتنفيذ شركة تكنومونت الإيطالية (الأعمال الإنشائية من تنفيذ شركة أوراسكوم).

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، الذى يقوم على إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعى، بدلاً من الكهرباء، كما هو الحال بالمصنع القديم، ويستهدف زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يومياً، مقارنة بالرقم الحالي وهو 300 طن/يوم، بما يلبى استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وكذا إنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلاً عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا.

وقال مسئولو المصنع: يشتمل المشروع على مأخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3/يوم، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم، وأحواض تخزين استراتيجية سعة 8 آلاف م3، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه، وكذا وحدات لإنتاج بخار المياه، ومحطة كهرباء توربينية بطاقة 27 ميجا واط / ساعة، وخزان أمونيا سائلة سعة 10 آلاف طن، ومصنع إنتاج سماد اليوريا، ومنطقة تخزين سماد اليوريا، وخطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد.

وتم التأكيد على أن المصنع الجديد سيتم تجهيزه وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، حيث إنه لن ينتج عنه أى انبعاثات، وسيتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، كما تم تدريب وتأهيل العمال التى ستعمل به، ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بأن يكون العاملين فى المصنع من أهالى أسوان.