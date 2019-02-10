video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير المالية لـ"اليوم السابع": صرف مرتبات موظفى الدولة 24 فبراير

الأحد، 10 فبراير 2019 10:08 ص
وزير المالية لـ"اليوم السابع": صرف مرتبات موظفى الدولة 24 فبراير الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن صرف رواتب العاملين بالدولة، لشهر فبراير 2019، سيتم خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجارى، مؤكدًا أن 100% من موظفى الدولة، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن يعمل بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.

وأكد وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صرف رواتب العاملين بالدولة، يتم فى الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر، موضحًا أنه فى حالة أن وافق أحد تلك الأيام إجازة رسمية أو أسبوعية يتم عن طريق التحويل لحسابات الرواتب لموظفى الدولة بعد الساعة 12 مساء يوم العمل السابق.

وقررت وزارة المالية، زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وذلك أيضًا تيسيرًا من وزارة المالية على الوحدات الحسابية للجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة فقد تقرر زيادة عدد أيام صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بداية من اليوم الـ24 وحتى الـ28 من كل شهر، على أن يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملين بخلاف الرواتب بداية من الثامن وحتى اليوم العاشر من كل شهر.

وأوضحت وزارة المالية، أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى ووكلاء الحسابات ضرورة الالتزام بكل دقة بما تضمنه الكتاب الدورى الصادر بهذا الشأن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المالية: تنافس 3 تحالفات عالمية لإنشاء ميناء جاف لخدمة منطقة أكتوبر الصناعية

تعرف على توقعات صندوق النقد الدولى لمستقبل الاقتصاد المصرى.. بالأرقام

تعرف على إجراءات فتح الحساب الجارى فى البنوك.. بالشروط والمستندات

أخبار الاقتصاد

مرتبات العاملين بالدولة

اليوم السابع بلس

مرتبات الموظفين




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة