وزير القوى العاملة: 2019 عام التدريب وملتقيات بكافة محافظات الجمهورية

عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة، مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات بالديوان العام، على هامش زيارة وزير القوى العاملة لافتتاح ملتقى التوظيف الأول لعام 2019 بالمنوفية.

أكد محافظ المنوفية، على حرص الأجهزة التنفيذية على توفير فرص عمل لائقة للشباب، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، مؤكدا على مشاركة 76 شركة فى الملتقى بإجمالي 9490 فرصة عمل لإتاحة العديد من فرص العمل أمام الشباب، مضيفا أنه تم اعتماد 350 مليون جنية لاستكمال طريق شبين الكوم – طملاى، لتسهيل الانتقال من شبين الكوم إلى مدينة السادات، بما يتيح نقل العمال بسرعة، فضلا عن تشجيع أصحاب المصانع على الاستثمار فى مدينة السادات الظهير الصحراوى للمحافظة، مؤكدا على ان المنوفية تمتلك منطقتين صناعيتين بالسادات وقويسنا ومنطقة حرة بشبين الكوم، بإجمالي ما يزيد عن 950 مصنع يتيح العديد من فرص العمل للشباب، موجها الدعوة لشباب المنوفية بالمشاركة بفاعلية فى الملتقى للحصول على فرصة عمل مناسبة .

ومن جانبه، وجه وزير القوى العاملة الشكر لمحافظ المنوفية، على الجهد الميدانى الذى يقوم به بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على أن الوزارة تحرص على تنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب لبداية "حياة كريمة" لهم ولأسرهم، فبدأت الملتقيات منذ يناير 2019 فى الجيزة ، الإسماعيلية ، أسيوط ، المنيا ، بنى سويف ثم محافظة المنوفية، وسيتم استكمال باقى الملتقيات بباقى المحافظات على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الفرص للشباب اكتساب الخبرات الفنية والعملية والمجتمعية لتأهيلهم لتحديد خطواتهم المستقبلية، من خلال الارتقاء فى وظائفهم أو تنفيذ مشروعات خاصة بهم .

كما أضاف سعفان، أنه يتم التنسيق مع الشركات المشاركة لاستكمال باقى البيانات، والمتابعة معهم لمعرفة نسبة العمالة الملتحقة بشركاتهم، متمنيا أن يحقق ملتقى توظيف المنوفية نسبة تفوق الـ 90 % ، مؤكدا على تخصيص نسبة الـ 5 % من فرص العمل لذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال منافذ خاصة بالملتقى لتسجيل بياناتهم، ثم يتم لاحقا التواصل معهم لإبلاغهم بالفرص المتاحة بالشركات والمصانع تخفيفا عليهم .

وأكد وزير القوى العاملة، على أن عام 2019 هو عام التدريب فى وزارة القوى العاملة، من خلال 38 مركز تدريب ثابت، و 13 مركز متنقل، لإحداث نهضة تدريبية وتخريج 10 ألاف متدرب سنويا لتأهيلهم لأسواق العمل المحلية والخارجية ( العربية والأوروبية )، وفى الختام تبادل محافظ المنوفية ووزير القوى العاملة الدروع التذكارية .