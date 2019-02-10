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وزير القوى العاملة يلتقى القيادات النقابية باتحاد محلى عمال المنوفية

الأحد، 10 فبراير 2019 11:48 ص
وزير القوى العاملة يلتقى القيادات النقابية باتحاد محلى عمال المنوفية وزير القوى العاملة ومحافظة المنوفية
المنوفية – محمد فتحى
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عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان خلال زيارته لمحافظة المنوفية، لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة، برئاسة على عبد الوهاب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بمواقع العمل المختلفة للوقوف على المعوقات والمشاكل ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

وحضر اللقاء اللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، وبعض نواب مجلس النواب بالمحافظة، وعفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وفى بداية اللقاء شدد الوزير على أن القيادة السياسية تولى كامل النظر لجميع عمال مصر، هذا العامل الذى إذا ما توفرت له السبل والإمكانات استطاع أن يكون أكفأ عمال العالم على الإطلاق بقدرته على التفكير الخلاق والإبداع فى بيئة عمله.

واستمع الوزير لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال، وضرورة أن يكون التنظيم النقابى المصرى شامخا داخل الوطن العربى وإفريقيا والعالم، مشددا على أن المرحلة الحالية تحتاج من كل مصرى أن يكون على مستوى المسئولية وأمينا يراعى مصلحة الوطن أولا وأخيرا .

وشدَّدَ سعفان، على ضرورة التواصل الدائِم بين اللجان النقابية والنقابات العامة لبحث مشاكل العمال، والنزول دائمًا لمواقع العمل لتحقيق التواصل الفعال مع العمال، والعمل المستمر على تعرِيفهِم بما لهُم من حقوق وما عليهِم من التزامات، مما يُعطى قدرًا أكبر من الثقةِ فى نفوس العمال بعقد لقاءات دورية فاعلة معهم كى تتكون ثقافة الحوار عند العمال.

واستعرض مراحل الانتخابات العمالية بعد غياب 12 عاما والتى جاءت كعرس ديمقراطى من عمال مصر بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 الذى أصدره الرئيس السيسى عام 2017، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976.

وطالب من القيادات النقابية كيفية التعلم لعلاج المشاكل العمالية والتواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية، مشدداً على دور النقابيين فى المساعدة على تحقيق الاستقرار فى العمل لرفع اسم مصر عاليا.

وأكد أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات، وبذلت جهدا غير مسبوق خلال السنوات من عام 2014 إلى ديسمبر 2018، حيث تم تنفيذ 8278 مشروعاً بإجمالى تكلفة 1.56 تريليون جنيه، وفرت الملايين من فرص العمل للشباب.

واستمع الوزير على مدى ما يقرب من الساعة لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال، مؤكدا ضرورة أن يكون التنظيم النقابى المصرى شامخا داخل الوطن العربى وإفريقيا والعالم.

 

 


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