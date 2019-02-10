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وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد يشجع على الانخراط فى القطاع الخاص

الأحد، 10 فبراير 2019 12:20 م
وزير القوى العاملة: قانون العمل الجديد يشجع على الانخراط فى القطاع الخاص وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد، فى عهدة البرلمان حاليا، مؤكدًا أنه تم إعداده بالتوافق بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، لإحداث التوازن الأمثل بين طرفى العملية الإنتاجية، وإزالة المعوقات التى تعترض سبيل الإنتاج.

 

وأضاف سعفان، أن مشروع قانون العمل الجديد يشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلا عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة المنوفية، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والمستشار العمالى عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النواب .

 

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الحكومة المصرية تولى بشكل عام، اهتماما بالغًا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل أمنة له حفاظا على الإنتاج والإنتاجية، لافتًا إلى أننا استطعنا من خلال مشروع قانون العمل سد ثغرات قانون العمل الحالى رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، مضيفًا أنه هناك متابعات دائمة من مكاتب العمل فى 27 محافظة من أجل الحفاظ على حق العامل فى القطاع الخاص .

 

وأكد سعفان، على اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة وحرصها على توفير رعاية شاملة لهم، مشيرًا إلى أن شهادات أمان هى بمثابة حماية ومظلة تأمينية بما يضمن لهم استقرار أسرهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية .

 

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تم تسليم 75 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور مدير مديرية القوى العاملة ونقيب المهندسين وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الاعمال بالمحافظة .

 

ومن جانبة أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، على أن سيتم عقد ملتقى توظيفى بعد شهر من الآن لتوظيفهم بشركات السياحة، وذلك عقب تلقينا مبادرات من أصحاب الشركات لتوفير فرص عمل .

 

وشدد محافظ المنوفية، حرص المحافظة على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتوفير حماية اجتماعية لهم، مؤكدًا على تميز أبناء محافظة المنوفية بالاجتهاد والإخلاص فى العمل، مشيرًا إلى أنه تم توفير 9490 فرصة عمل للذكور والإناث بالمحافظة، يتم الإعلان عنها اليوم فى ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضى بشبين الكوم .


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