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وزير الخارجية: أفريقيا قارة المستقبل.. وعلاقتنا بدولها "تاريخية"

الأحد، 10 فبراير 2019 10:08 م
وزير الخارجية: أفريقيا قارة المستقبل.. وعلاقتنا بدولها "تاريخية" وزير الخارجية
كتب محسن البديوى
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قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تأكيد على الترابط الوثيق بين مصر وأشقائها الأفارقة، فى التوجه السياسى المصرى بالاتجاه نحو القارة الإفريقية، مؤكدًا أن إفريقيا بما بها من موارد وكوادر "قارة المستقبل".

 

وأوضح خلال البث لقنوات "الحياة" و "ON E"، مع خالد أبو بكر والإعلامى وائل الإبراشى، أن هناك علاقات تاريخية وثيقة بين مصر ودول القارة، حيث ساهمت القاهرة بالجهد والمال، والدعم المعنوى والمادى لتخليص إفريقيا من الاستعمار الذى عانت منه مصر.

 

وأعرب عن اعتزازه بما حققه الشعب المصرى من استقرار وإتاحة الفرصة لمؤسساته أن تعود وتعمل وتؤدى فى كل مجالات الحياة بما يعود بالنفع على مصر.

 

وعن مشاعره حول تجميد عضوية مصر بالاتحاد الإفريقى عام 2013، قال : "لحظة محزنة خاصة أن مصر من الدول المؤسسة للمنظمة ولها ارتباطها الوثيق والدعم المتبادل مع الأشقاء، وهذا التجميد كان لسوء فهم لما حدث فى مصر، لكن كان هناك تحرك للتغيير وهذا مثال للديمقراطية والامتثال لإرادة الشعب، والحمد الله أن مصر استطاعت توضيح الظروف،  كما أن الزعماء الأفارقة قدروا الأمور وأن المسار الذى اتخذه الشعب المصى يحمى الدول الإفريقية".


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