وزير التعليم العالى: إجمالى التبادل الطلابى مع الاتحاد الأوروبى 348 مشروعا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن هناك تعاون كبير مع الاتحاد الأوروبى فى بناء القدرات فى مجال التعليم العالي، حيث تعتبر مصر من أعلى الدول فى جنوب البحر المتوسط التى شاركت فى مشاريع بناء القدرات المقدمة من البرنامج خلال الثلاثة أعوام الماضية، وذلك فى مجالات متعددة.

وأوضح عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة؛ لعرض المشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، الأحد، أن هناك مشروعات تمت بالتعاون مع 22 مؤسسة مصرية تشمل عددا من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية خلال الأعوام من 2014 إلى 2018، فى مجال بناء القدرات.

وأضاف الوزير: "نحن نثمن هذا التعاون مع الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى فى مصر من خلال برنامج "ايراسموس +" خلال الفترة من 2015 إلى 2018، حيث وصل إجمالى مشروعات التبادل الطلابى بين الاتحاد الأوروبى ومصر متمثلة فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى 348 مشروع، حتى وصل إجمالى هذه المشروعات فى 2017 إلى 2401، كما أن البرنامج قدم 1296 منحة ممولة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 98 منحة دراسية لدرجة الماجستير".

وتابع الوزير: "أن التعاون شمل برنامج البريما أيضًا، حيث أن تمويل هذا البرنامج على المستوى العالمى 494 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى وتختص مصر منه 30 مليون يورو، وقدم ما يقرب من 46% من الأبحاث العلمية المنشورة عالميًا؛ التى بدورها حسنت من ترتيب مصر عالميًا فى مجال النشر الدولي، وكانت تلك الأبحاث مشتركة بين مصر وأعضاء الاتحاد الأوروبي، كما أن مصر قدمت خلال هذا البرنامج 9 مشاريع من أصل 29 مشروع".