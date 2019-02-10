وزيرة الصحة: سننقل تجربة مصر فى علاج مرضى فيروس "C" لدول إفريقيا

كتب محسن البديوى

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى وتعمل على نقل التجربة المصرية فى العلاج من مرض فيروس "C" إلى القارة الإفريقية، وجارى دراسة توريد أدوية فيروس سى مصرية الصنع لعلاج الأشقاء فى الدول الإفريقية، بالإضافة لبرنامج لتدريب أطقم الأطباء والتمريض خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وأضافت خلال البث المشترك لقنوات "الحياة" و "ON E"، و "إكسترا نيوز" و"DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان والإعلامية ريهام السهلى، أن مصر حققت طفرة ونجاح كبير فى علاج مرضى فيروس سى، حيث يصل سعر كورس علاج فيروس سى فى بعض الدول الخارجية لـ 80 ألف جنيه، بينما توفر مصر بمبالغ زهيدة بـ 1400 جنيه فى القطاع الخاص و 800 جنيه بالقطاع الحكومى.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بمبادرات مصر فى المنظومة الصحية، والقوة الناعمة بالصحة لها تأثير كبير على شعوب إفريقيا فى ظل معاناة الدولة من عدد من الأمراض.

وذكرت أن مصر تنتج المزيد من الأدوية من أجل القارة الإفريقية، من مضادات حيوية وأدوية الجهاز الهضمى وأدوية العلاج من الأمراض المعدية كفيروس سى، مشيرة إلى أنه تم إنتاج علاج ضد الملاريا وتم تسجيله بوزارة الصحة، وجارى إنتاجه بكميات كبيرة ولدينا القدرة لمساعدة إفريقيا وتخفيف معانات إفريقيا من الملاريا، مؤكدة أن مكافحة الملاريا وفيروس سى على رأس اولويات مصر فى القارة السمراء.